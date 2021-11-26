Забил гол и заработал пенальти. Авторитетный портал высоко оценил игру Ярмоленко в матче ЛЕ

Украинец помог «молотобойцам» обеспечить место в плей-офф турнира

Андрей Ярмоленко / фото - WHU

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Вест Хэм» переиграл «Рапид» (2:0).

Свой первый гол в сезоне в составе лондонцев забил капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Также хавбек заработал пенальти, который спокойно реализовал Марк Нобл.

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру футболиста в 7,8 баллов – вторая лучшая оценка в матче.

А самый высокий балл получил защитник «молотобойцев» Артур Масуаку. Его выступление оценили в 8,1 баллов.

Лондонцы уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы. Кто еще вышел в следующую стадию турнира?