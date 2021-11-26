Ярмоленко: «Мы продолжаем наш путь в Лиге Европы и сегодня подтвердили наши амбиции»
Забил гол и заработал пенальти. Авторитетный портал высоко оценил игру Ярмоленко в матче ЛЕ
Украинец помог «молотобойцам» обеспечить место в плей-офф турнира
26 ноября 08:05
Андрей Ярмоленко / фото - WHU
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Вест Хэм» переиграл «Рапид» (2:0).
Свой первый гол в сезоне в составе лондонцев забил капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Также хавбек заработал пенальти, который спокойно реализовал Марк Нобл.
Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру футболиста в 7,8 баллов – вторая лучшая оценка в матче.
А самый высокий балл получил защитник «молотобойцев» Артур Масуаку. Его выступление оценили в 8,1 баллов.
Лондонцы уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы. Кто еще вышел в следующую стадию турнира?
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