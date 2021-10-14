Забивший Украине босниец может оказаться в одном клубе с Малиновским

Защитник близок к переезду в Италию

Анель Ахмедходжич / фото - Malmo FF

12 октября в квалификационном матче ЧМ-2022 сборная Украины сыграла во Львове с Боснией и Герцеговиной.

В составе гостей после отличной комбинации отличился защитник Анель Ахмедходжич.

Как сообщает Tuttosport, целый ряд итальянских клубов заинтересован в услугах игрока.

За подпись игрока борются «Интер», «Лацио», «Наполи» и «Аталанта». У «богини» игрок уже давно находится «на карандаше»: бергамаски были ранее близки к его подписанию, но стороны не смогли прийти к соглашению во время переговоров.

Защитник начинал свою карьеру в Англии – в составе двухкратных победителей Кубка европейских чемпионов «Ноттингем Форрест». Сейчас же футболист выступает в составе шведского «Мальме».