Буряк призвал вернуть Малиновского в сборную Украины

Руслан Малиновский / фото - УАФ

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал ничью национальной команды в квалификационном матче ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины (1:1):

Дух игры немного сбили замены. С поля ушли три самые креативные исполнители в этом матче – Ярмоленко, Шапаренко и Цыганков. С учетом того, что еще и сил у нашей команды осталось немного, стало тяжелее справляться с напором боснийцев. Очень непростой соперник нам противостоял.

В последнем матче отбора нам нужно выигрывать. Надо все-таки рискнуть – выйти с первых минут с двумя нападающими. Состав у нас качественный, все нормально, за исключением одного – необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского. Руслан – игрок неординарный, выступает в Серии А, лучшим там признается. Разбрасываться такими футболистами мы не можем. Нужно включить дипломатию, а не предъявлять ультиматум. Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Пятов – это костяк национальной команды, на них все держится».