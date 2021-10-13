Буряк призвал вернуть Малиновского в сборную Украины
Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал ничью национальной команды в квалификационном матче ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины (1:1):
«Была отдача, готовность на хорошем уровне, но не хватало технического мастерства. Сборной Украины в этом поединке, особенно во втором тайме не хватило такого футболиста как Малиновский. Я не хочу вмешиваться в эти споры, давать кому-то оценки, я просто констатирую факт.
Дух игры немного сбили замены. С поля ушли три самые креативные исполнители в этом матче – Ярмоленко, Шапаренко и Цыганков. С учетом того, что еще и сил у нашей команды осталось немного, стало тяжелее справляться с напором боснийцев. Очень непростой соперник нам противостоял.
В последнем матче отбора нам нужно выигрывать. Надо все-таки рискнуть – выйти с первых минут с двумя нападающими. Состав у нас качественный, все нормально, за исключением одного – необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского. Руслан – игрок неординарный, выступает в Серии А, лучшим там признается. Разбрасываться такими футболистами мы не можем. Нужно включить дипломатию, а не предъявлять ультиматум. Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Пятов – это костяк национальной команды, на них все держится».
Малиновского не включили в заявку команды на октябрьские матчи сборных. Сам игрок заявил о готовности в любое время вернуться в сборную Украины.
После матча Петракова вновь раскритиковал за невызов футболиста «Аталанты».