Запоздалый обмен Роналду. «Ювентус» зимой подпишет форварда МЮ

Игрок вернется в Серию А

Эдинсон Кавани / фото - Mirror

Туринский «Ювентус» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани, сообщает Tuttosport.

«Зебры» хотят подписать нападающего этой зимой, а он сам не прочь уйти за игровой практикой.

Примечательно, что свое место в составе уругваец потерял как раз-таки из-за того, что из Турина в Манчестер летом приехал Криштиану Роналду.

Действующий контракт 34-летнего форварда с «дьяволами» истекает грядущим летом, поэтому оформить январский переход для «синьоры» не будет сложной задачей.

Кавани стал мировой звездой именно в Серии А, где в составе «Наполи» выиграл бомбардирскую гонку Серии А. С неаполитанцами уругваец смог выиграть Кубок Италии.

Также форвард успел поиграть за ПСЖ, где стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Напомним, «Барселона» также хочет подписать Кавани, предложив взамен своего самого дорогого игрока.