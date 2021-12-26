Кроме Миколенко «Эвертон» хочет подписать игрока сборной России
Зарплата Миколенко в «Эвертоне» будет в пять раз выше, чем была в «Динамо»
Но это лишь 13 показатель в ливерпульском клубе
Виталий Миколенко / Фото: ФК Динамо
Виталий Миколенко будет зарабатывать в «Эвертоне» в 5 раз больше, чем в киевском «Динамо», сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».
По информации источника, в «Динамо» Миколенко получал 600 тысяч долларов в год, тогда как «Эвертон» будет платить футболисту 3 миллиона фунтов в год. Тем не менее, это лишь 13 показатель в английской команде.
Также источник сообщил, что о сделке будет сообщено на днях.
Ранее стало известно, на кого «Динамо» потратит деньги, вырученные за Миколенко.
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