Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

Зарплата Миколенко в «Эвертоне» будет в пять раз выше, чем была в «Динамо»

Но это лишь 13 показатель в ливерпульском клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
08:09
Зарплата Миколенко в «Эвертоне» будет в пять раз выше, чем была в «Динамо»
Виталий Миколенко / Фото: ФК Динамо

Виталий Миколенко будет зарабатывать в «Эвертоне» в 5 раз больше, чем в киевском «Динамо», сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, в «Динамо» Миколенко получал 600 тысяч долларов в год, тогда как «Эвертон» будет платить футболисту 3 миллиона фунтов в год. Тем не менее, это лишь 13 показатель в английской команде.

Также источник сообщил, что о сделке будет сообщено на днях.

Ранее стало известно, на кого «Динамо» потратит деньги, вырученные за Миколенко.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Виталий Миколенко Динамо Киев Эвертон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Кроме Миколенко «Эвертон» хочет подписать игрока сборной России
Кроме Миколенко «Эвертон» хочет подписать игрока сборной России
Футбол Премьер-Лига (Англия)
25 декабря 17:22
Довбик: «Разговаривал с игроками о переходе в «Динамо»
Довбик: «Разговаривал с игроками о переходе в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 декабря 16:26
«Ингулец» сделает все, чтобы матч с «Динамо» не пришлось переносить
«Ингулец» сделает все, чтобы матч с «Динамо» не пришлось переносить
Футбол Украинская Премьер-лига
25 декабря 13:47
«Нет обиды на «Динамо» – Довбык вспомнил, как мог оказаться в киевском клубе
«Нет обиды на «Динамо» – Довбык вспомнил, как мог оказаться в киевском клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
25 декабря 13:00
Шапаренко уже в декабре почти сравнялся с показателями всего прошлого сезона
Шапаренко уже в декабре почти сравнялся с показателями всего прошлого сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
25 декабря 11:57
Легенда «Металлиста» назвал потенциальный трансфер Довбыка в «Динамо» ошибкой
Легенда «Металлиста» назвал потенциальный трансфер Довбыка в «Динамо» ошибкой
Футбол Украинская Премьер-лига
25 декабря 11:33

Новости: Футбол

Вернидуб: «В 2021-м году о «Шерифе» узнал весь футбольный мир»
Вернидуб: «В 2021-м году о «Шерифе» узнал весь футбольный мир»
Украинские легионеры
11:35
Гвардиола: «Люди не умирают от вакцины. Можно умереть, если ее нет»
Гвардиола: «Люди не умирают от вакцины. Можно умереть, если ее нет»
Премьер-Лига (Англия)
10:55
«Шевченко хочет удержать его любой ценой». Отец защитника «Дженоа» заявил, что на него есть претенденты в Бельгии
«Шевченко хочет удержать его любой ценой». Отец защитника «Дженоа» заявил, что на него есть претенденты в Бельгии
Серия А (Италия)
10:49
Холанд – в запасе, Роналду – в старте. Известная организация презентовала символическую сборную Европы по итогам 2021-го года
Холанд – в запасе, Роналду – в старте. Известная организация презентовала символическую сборную Европы по итогам 2021-го года
В Европе
10:43
Шевчук: «Гай был хорошим соседом по комнате, а Селезнев всегда шумел и разговаривал»
Шевчук: «Гай был хорошим соседом по комнате, а Селезнев всегда шумел и разговаривал»
Украинская Премьер-лига
10:30
Тухель рассказал, зачем ему нужен второй голкипер «Челси» Кепа
Тухель рассказал, зачем ему нужен второй голкипер «Челси» Кепа
Премьер-Лига (Англия)
08:40
Гвардиола заявил, что основной вратарь «Ман Сити» сейчас в лучшей форме, чем когда-либо
Гвардиола заявил, что основной вратарь «Ман Сити» сейчас в лучшей форме, чем когда-либо
Премьер-Лига (Англия)
08:20
Зарплата Миколенко в «Эвертоне» будет в пять раз выше, чем была в «Динамо»
Зарплата Миколенко в «Эвертоне» будет в пять раз выше, чем была в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
08:09
Малиновский на украинском поздравил с Рождеством всех итальянцев
Малиновский на украинском поздравил с Рождеством всех итальянцев
Украинские легионеры
07:58
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
24
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
42
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
26
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости