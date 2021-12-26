Зарплата Миколенко в «Эвертоне» будет в пять раз выше, чем была в «Динамо»

Но это лишь 13 показатель в ливерпульском клубе

Виталий Миколенко / Фото: ФК Динамо Виталий Миколенко будет зарабатывать в «Эвертоне» в 5 раз больше, чем в киевском «Динамо», сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside». По информации источника, в «Динамо» Миколенко получал 600 тысяч долларов в год, тогда как «Эвертон» будет платить футболисту 3 миллиона фунтов в год. Тем не менее, это лишь 13 показатель в английской команде. Также источник сообщил, что о сделке будет сообщено на днях. Ранее стало известно, на кого «Динамо» потратит деньги, вырученные за Миколенко.

Петр Приходько