«Заря» добыла волевую победу над турецким клубом

«Аланияспор» вел в счете с 35-й минуты контрольного матча

Фото - ФК Заря

В заключительном контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону «Заря» сыграла вничью с «Аланияспором».

Первая половина встречи осталась за турецким клубом. Ближе к концу 45-минутки счет открыл Караджа.

После перерыва луганчане заиграли более активно. Но поразить ворота соперника долго не удавалось. Пока, наконец, точным ударом не отличился Вернидуб. А на последней секунде защитник соперника оформил автогол после прострела Громова.

В поединке с сербским «Пролетером» «Заря» также вырвала победу на последних минутах (2:1).

Контрольный матч

«Заря» – «Аланияспор» 2:1

Голы: Вернидуб, 72, автогол, 90 – Караджа, 35

«Заря» (стартовый состав): Шевченко, Емец, Вернидуб, Имереков, Фаворов, Цвек, Булеца, Кочергин, Кабаев, Шахаб, Сайадманеш. Замена: Мацапура, Кристиан, Овусу, Руфати, Жуниньо, Громов, Казаков, Лунев, Нагнойный, Назарина.

«Аланияспор» (стартовый состав): Марафона, Бекироглу, Бингол, Давидсон, Кютлу, Аксой, Гюнеш, Кандеяс, Караджа, Милунович, Хуанфран.