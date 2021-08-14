«Заря» дома поделила очки с «Минаем»

В Запорожье прошел матч 4-го тура УПЛ

Заря - Минай / фото - UA-Football

Луганская «Заря» расписала результативную ничью с «Минаем» в матче 4-го тура чемпионата Украины. Поединок закончился со счетом 1:1.

Несмотря на доминирование луганчан, счет в матче открыл именно «Минай». На 53-й минуте встречи, полузащитник «лисиц» Олег Хорин расписался в воротах хозяев с передачи Богдана Коваленко. «Заря» не сталя долго тянуть с ответом. Иранский легионер луганчан Аллахьяр Сайядманеш забил мяч на 65-й минуте, установив окончательный счет встречи.

В таблице «Заря» с «Минаем» идут на 8-й и 9-й строчке соответственно, имея по 4-е очка в активе.

УПЛ. 4-й тур

«Заря» – «Минай» 1:1 (0:0)

Голы: Горин (53), Сайядманеш (65).

«Заря»: Шевченко, Вернидуб, Имереков, Фаворов, Леовижилдо (Хомченовский, 72), Кочергин, Назарина, Булеца (Овусу-Фримпонг, 89), Кабаев (Кристиан, 58), Гладкий (Захеди, 59), Громов (Сайядманеш, 59).

«Минай»: Кучер, Коваленко (Кулиев, 63), Матич, Гончар, Синегуб (Багайоко, 75), Месхи (Хахлев, 46), Лиховидько, Билоног (Байдал, 84), Горин, Петрусенко, Ахмедзаде (Селезнев, 63).

Предупреждения: Месхи (11), Вернидуб (52), Кабаев (56), Синегуб (70), Селезнев (78), Кочергин (83), Байдал (90), Кучер (90)

Напомним, в предыдущем матче тура «Десна» в большинстве обыграла «Днепр-1».