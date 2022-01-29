«Заря» хочет подписать нападающего «Динамо»

Ванат отыграл осень в «Черноморце»

Фото: ФК Черноморец

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат может оказаться в «Заре».

Сообщается, что луганский клуб хочет выкупить контракт форварда у киевлян. Стороны продолжают переговоры.

Ванат отыграл первую половину сезона в «Черноморце». На его счету три гола в 17 матчах УПЛ.

В прошлом сезоне он дебютировал за киевлян в чемпионате Украины, сыграв один матч.

На данный момент 20-летний игрок находится в расположении «Черноморца» в Турции на сборе.