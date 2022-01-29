Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Заря» хочет подписать нападающего «Динамо»

Ванат отыграл осень в «Черноморце»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:28
«Заря» хочет подписать нападающего «Динамо»
Фото: ФК Черноморец

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат может оказаться в «Заре».

Сообщается, что луганский клуб хочет выкупить контракт форварда у киевлян. Стороны продолжают переговоры.

Ванат отыграл первую половину сезона в «Черноморце». На его счету три гола в 17 матчах УПЛ.

В прошлом сезоне он дебютировал за киевлян в чемпионате Украины, сыграв один матч. 

На данный момент 20-летний игрок находится в расположении «Черноморца» в Турции на сборе.

Источник: zaryalg.com Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Заря Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Динамо» и «Сампдория» близки к сделке по Супряге
«Динамо» и «Сампдория» близки к сделке по Супряге
Футбол Серия А (Италия)
17:10
«Спортинг» из Хихона заинтересовал игрок «Динамо»
«Спортинг» из Хихона заинтересовал игрок «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:39
Вспомнил. Алиев заявил о задолженности «Динамо» перед ним
Вспомнил. Алиев заявил о задолженности «Динамо» перед ним
Футбол Украинская Премьер-лига
14:11
Турецкий клуб поберется с французским за защитника «Динамо»
Турецкий клуб поберется с французским за защитника «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:42
Миколенко: «Первые полгода в «Динамо» ни с кем не разговаривал»
Миколенко: «Первые полгода в «Динамо» ни с кем не разговаривал»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:58
«Сампдория» выиграла борьбу за Супрягу. Форвард «Динамо» уйдет в аренду с правом выкупа
«Сампдория» выиграла борьбу за Супрягу. Форвард «Динамо» уйдет в аренду с правом выкупа
Футбол Украинская Премьер-лига
07:58

Новости: Футбол

«Барселона» объявила о переходе Траоре
«Барселона» объявила о переходе Траоре
Примерa (Испания)
21:07
«Мариуполь» после «Шахтера» сыграл вничью с сербским клубом
«Мариуполь» после «Шахтера» сыграл вничью с сербским клубом
Украинская Премьер-лига
20:47
«Заря» хочет подписать нападающего «Динамо»
«Заря» хочет подписать нападающего «Динамо»
Украинская Премьер-лига
20:28
Еще один кандидат. Сборную Польши возглавит экс-тренер «Легии»
Еще один кандидат. Сборную Польши возглавит экс-тренер «Легии»
В Европе
20:08
Камерун стал первым полуфиналистом Кубка Африки
Камерун стал первым полуфиналистом Кубка Африки
В мире
19:53
«Верес» в результативном матче проиграл аутсайдеру чемпионата Чехии
«Верес» в результативном матче проиграл аутсайдеру чемпионата Чехии
Украинская Премьер-лига
19:27
«Рух» объявил о переходе английского полузащитника
«Рух» объявил о переходе английского полузащитника
Украинская Премьер-лига
19:18
Вратарь «Днепра-1»: «Особой разницы между нашей игрой, «Динамо» и «Шахтером» нет»
Вратарь «Днепра-1»: «Особой разницы между нашей игрой, «Динамо» и «Шахтером» нет»
Украинская Премьер-лига
18:46
Игрок «Мариуполя»: «Хотели доказать, что мы не хуже «Шахтера»
Игрок «Мариуполя»: «Хотели доказать, что мы не хуже «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
18:28
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
7
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
11
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Бокс Профессиональный бокс
27 января 12:10
10
Все новости