С четвертой попытки. «Заря» одержала первую победу на сборе в Турции
«Заря» хочет подписать нападающего «Динамо»
Ванат отыграл осень в «Черноморце»
Фото: ФК Черноморец
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат может оказаться в «Заре».
Сообщается, что луганский клуб хочет выкупить контракт форварда у киевлян. Стороны продолжают переговоры.
Ванат отыграл первую половину сезона в «Черноморце». На его счету три гола в 17 матчах УПЛ.
В прошлом сезоне он дебютировал за киевлян в чемпионате Украины, сыграв один матч.
На данный момент 20-летний игрок находится в расположении «Черноморца» в Турции на сборе.
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