Еще два игрока «Динамо» пополнили «Черноморец»

Футболисты присоединились к команде на сборе в Турции

Владислав Ванат / Фото - Футбол 1/2/3

В лагерь «Черноморца» на сборе в Турции присоединились два игрока. Это нападающий Владислав Ванат и голкипер Владислав Кучерук.

Оба футболиста «Динамо» связаны арендным соглашением с одесским клубом. Они не отправились за границу вместе с командой в связи с состоянием здоровья.

Ванат и Кучерук продолжат выступления за «Черноморец» во второй части сезона. Их контракты могут быть выкуплены, если выступления устроят главного тренера Романа Григорчука.

Напомним, «моряки» арендовали нападающего «Динамо» Назария Русина.