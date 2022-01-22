«Заря» стартовала на сборах с поражения польской «Погони»
«Заря» на сборе проведет матч против олимпийской сборной
Луганский клуб пришел к соглашению с одной из национальных ассоциаций
Фото - ФК Заря
Тренерский штаб и руководство «Зари» приняли решение внести изменения в расписание контрольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Так, луганская команда проведет на сборе на один спарринг больше. Подопечные Виктора Скрипника сыграют против олимпийской сборной Узбекистана.
Встреча состоится 24 января в 16:00. Таким образом, количество контрольных матчей на первом сборе увеличилось до шести.
Напомним, «Заря» стартовала с поражения от польской «Погони» (1:3). Далее была ничья с азербайджанским «Сабахом» (1:1).
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