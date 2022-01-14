«Заря» подписала экс-игрока «Шахтера», который сгубил свою карьеру в России
«Заря» объявила о переходе еще одного экс-игрока «Шахтера»
Абдуллаев играл за молодежку «горняков»
14 января 20:10
Фото: ФК Заря
«Заря» объявила о переходе полузащитника «Шахтера» Абдулла Абдуллаева.
Как сообщает официальный сайт клуба, он подписал контракт до 2025-го года. о других деталях сделки не сообщается.
19-летний игрок ранее играл в «Шахтере». Он выступал за молодежную команду. На его счету есть один гол в Юношеской лиге UEFA. За взрослую команду он не играл.
Это второй трансфер экс-игрока «Шахтера» для «Зари» за сегодня. Луганчане также подписали Олега Данченко.
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