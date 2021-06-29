«Заря» официально объявила о подписании бразильского вингера

Кристиан присоединился к луганчанам на правах свободного агента

Кристиан / Фото - Заря

Бразильский вингер Кристиан стал игроком «Зари». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последним клубом 21-летнего футболиста был «Гремио». Он присоединился к луганчанам на правах свободного агента и подписал контракт на три года.

Кристиан уже прибыл в расположение команды на сборах в Турции. Игрок уже приступил к тренировкам.

Вингер на взрослом уровне провел 37 матчей. В них ему удалось отличиться двумя забитыми мячами.

Ранее «Заря» выставила ценник на Кочергина.