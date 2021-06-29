«Заря» выставила ценник на Кочергина
«Заря» официально объявила о подписании бразильского вингера
Кристиан присоединился к луганчанам на правах свободного агента
Кристиан / Фото - Заря
Бразильский вингер Кристиан стал игроком «Зари». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Последним клубом 21-летнего футболиста был «Гремио». Он присоединился к луганчанам на правах свободного агента и подписал контракт на три года.
Кристиан уже прибыл в расположение команды на сборах в Турции. Игрок уже приступил к тренировкам.
Вингер на взрослом уровне провел 37 матчей. В них ему удалось отличиться двумя забитыми мячами.
Ранее «Заря» выставила ценник на Кочергина.
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