Кочергин привлек внимание клуб из Греции
«Заря» выставила ценник на Кочергина
Контракт полузащитника с луганчанами истекает в следующем году
Владислав Кочергин / Фото - footboom«Заря» определилась с ценой на своего хавбека Владислава Кочергина.
Луганчане намерены получить за 25-летнего украинского футболиста 2 миллиона евро.
Соглашение Владислава с «Зарей» истекает летом 2022 года. В минувшем сезоне Кочергин забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах за луганский коллектив.
Ранее сообщалось, что на Кочергина претендует греческий ПАОК.
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