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«Заря» выставила ценник на Кочергина

Контракт полузащитника с луганчанами истекает в следующем году


Футбол Украинская Премьер-лига
21:13
«Заря» выставила ценник на Кочергина
Владислав Кочергин / Фото - footboom
«Заря» определилась с ценой на своего хавбека Владислава Кочергина.

Луганчане намерены получить за 25-летнего украинского футболиста 2 миллиона евро.

Соглашение Владислава с «Зарей» истекает летом 2022 года. В минувшем сезоне Кочергин забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах за луганский коллектив.

Ранее сообщалось, что на Кочергина претендует греческий ПАОК.
Источник: zaryalg.com Владимир Кириченко
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Владислав Кочергин Заря

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