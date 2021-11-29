«Заря» поднялась в зону еврокубков, минимально обыграв «Александрию»
В матче 16-го тура УПЛ «Александрия» принимала «Зарю».
Единственный гол в игре был забит на 16-й минуте встречи. Отличился защитник «Зари» Максим Имереков.
Победа помогла подопечным Скрипника обогнать «Ворсклу» и подняться на 4-е место в украинском чемпионате.
«Александрия» же расположилась на 7-й строчке.
УПЛ, 16-й тур
«Александрия» – «Заря» 0:1
Голы: Имереков, 16.
«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков, Третьяков (Одарюк, 59), Калюжный (Копына, 83), Дришлюк, Демченко (Спинелли, 46), Кожушко (Новиков, 83), Устименко (Кирюханцев, 68).
«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Леовижилдо, Цвек, Булеца (Кристиан, 80), Назарина, Гладкий, Захеди (Громов, 80), Сайядманеш.
Предупреждения: Третьяков (57), Сайядманеш (58), Дришлюк (64), Леовижилдо (70).
Комментарии 0