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«Заря» подпишет капитана «Мариуполя»

Мишнев сменит клуб в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
18:54
«Заря» подпишет капитана «Мариуполя»
Фото: ФК Мариуполь

Полузащитник «Мариуполя» Дмитрий Мишнев близок к переходу в «Зарю».

27-летний хавбек в ближайшее время сменит клуб. О деталях трансфера не сообщается.

Мишнев является капитаном азовцев. На его счету 17 матчей в этом сезоне, два мяча и один ассист.

По данным transfermarkt.de, его трансферная сумма равна 600 тысячам евро.

Это может быть второй трансфер «Зари» этой зимой. Накануне, клуб подписал Евгения Смирного.

Источник: ТаТоТаке Андрей Усмонов
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