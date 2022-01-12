«Заря» подпишет капитана «Мариуполя»

Мишнев сменит клуб в УПЛ

Фото: ФК Мариуполь

Полузащитник «Мариуполя» Дмитрий Мишнев близок к переходу в «Зарю».

27-летний хавбек в ближайшее время сменит клуб. О деталях трансфера не сообщается.

Мишнев является капитаном азовцев. На его счету 17 матчей в этом сезоне, два мяча и один ассист.

По данным transfermarkt.de, его трансферная сумма равна 600 тысячам евро.

Это может быть второй трансфер «Зари» этой зимой. Накануне, клуб подписал Евгения Смирного.