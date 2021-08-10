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«Заря» потребовала 2,5 миллиона евро за досрочное возвращение Аллахьяра в «Фенербахче»

Турки отступили
Футбол Украинская Премьер-лига
13:10
«Заря» потребовала 2,5 миллиона евро за досрочное возвращение Аллахьяра в «Фенербахче»
Фото: ФК Заря

«Фенербахче» захотел досрочно вернуться нападающего Аллахьяра Сайядманеша из «Зари».

Турки направили запрос в луганский клуб, однако ответ их удивил.

«Заря» без компенсации не захотела отпускать игрока. Луганский клуб потребовал 2,5 миллиона евро от стамбульцев, сообщает Fotospor. «Фенербахче» отступил.

Аренда иранского форварда рассчитана до конца года. Не исключено, что «Заря» выкупит игрока зимой.

Накануне, на Аллахяра появились претенденты из Бельгии.

Андрей Усмонов
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Теги

Аллахьяр Сайядманеш Заря Фенербахче (футбол)

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