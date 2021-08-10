Итоги 3-го тура УПЛ. Первое поражение Де Дзерби, «Заря» упустила возможность взять очки с «Динамо»
«Заря» потребовала 2,5 миллиона евро за досрочное возвращение Аллахьяра в «Фенербахче»
Турки отступили
Фото: ФК Заря
«Фенербахче» захотел досрочно вернуться нападающего Аллахьяра Сайядманеша из «Зари».
Турки направили запрос в луганский клуб, однако ответ их удивил.
«Заря» без компенсации не захотела отпускать игрока. Луганский клуб потребовал 2,5 миллиона евро от стамбульцев, сообщает Fotospor. «Фенербахче» отступил.
Аренда иранского форварда рассчитана до конца года. Не исключено, что «Заря» выкупит игрока зимой.
Накануне, на Аллахяра появились претенденты из Бельгии.
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