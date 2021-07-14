«Заря» проведет контрольный матч против «Днепра-1»

Луганчане завершат подготовку к сезону поединком с будущим соперником в УПЛ

Фото - СК Днепр-1

«Заря» вернулась в Украину со сбора, который проходил в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Заграничный этап подготовки луганчан к новому сезон начался 24 июня. По прилету на родину 14 июля футболистом были предоставлены два дня отдыха.

Далее команду ждет заключительная фаза подготовки. В ее рамках 18 июля состоится контрольный матч против «Днепра-1».

Напомним, в заключительном спарринге в Турции «Заря» добыла волевую победу над турецким клубом.