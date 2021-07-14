«Днепр-1» вновь арендует форварда «Динамо»
«Заря» проведет контрольный матч против «Днепра-1»
Луганчане завершат подготовку к сезону поединком с будущим соперником в УПЛ
Фото - СК Днепр-1
«Заря» вернулась в Украину со сбора, который проходил в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Заграничный этап подготовки луганчан к новому сезон начался 24 июня. По прилету на родину 14 июля футболистом были предоставлены два дня отдыха.
Далее команду ждет заключительная фаза подготовки. В ее рамках 18 июля состоится контрольный матч против «Днепра-1».
Напомним, в заключительном спарринге в Турции «Заря» добыла волевую победу над турецким клубом.
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