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«Заря» усилилась чемпионом мира U-20

Еще один экс-игрок «Олимпика» нашел себе новый клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
15:38
«Заря» усилилась чемпионом мира U-20
Игорь Снурницын / Фото - ФК Заря

Защитник Игорь Снурницын стал игроком «Зари». Об этом сообщает пресс-служба луганчан.

Контракт с футболистом подписан на три года. Игрок перешел в новый клуб на правах свободного агента. Данный статус он получил после снятия «Олимпика» с УПЛ.

Именно в этой команде он дебютировал в элитном дивизионе в 2018 году. Также Снурницын запомнился, как часть команды Александра Петракова, добывшей победу на чемпионате мира U-20 в 2019 году.

Ранее в «Заре» сообщили, что рассчитывают до зимы решить вопрос с контрактом Виктора Скрипника.

Сергей Стаднюк
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Теги

Заря Игорь Снурницын

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