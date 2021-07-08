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«Заря» в компенсированное время вырвала победу над сербским клубом

Луганчане отомстили «Пролетеру» за поражение в первом контрольном матче между командами
Футбол Украинская Премьер-лига
19:22
«Заря» в компенсированное время вырвала победу над сербским клубом
Фото - ФК Заря

В очередном контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону «Заря» переиграла «Пролетер».

Команды выдали активное начало поединка. Счет после подачи с фланга открыл сербский коллектив. Однако спустя менее чем десять минут выровнял положение Имереков.

Далее встреча протекала в упорной борьбе. Но в следующий раз мяч в сетку ворот влетел лишь после 90-й минуты. Победу своей команде принес Шахаб.

Недавно «Заря» разгромила одного из соперников на сборе со счетом 22:0. А прошлый матч между командами завершился поражением луганчан с таким же счетом.

Контрольный матч

«Заря» – «Пролетер» 2:1

Голы: Имереков, 17, Шахаб, 90+1 – ?, 8

«Заря» (стартовый состав): Шевченко, Хомченовский, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Назарина, Булеца, Кабаев, Громов, Гладкий.

Сергей Стаднюк
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Заря

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