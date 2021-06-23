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Кочергин привлек внимание клуб из Греции

ПАОК начал переговоры по футболисту
Футбол Украинская Премьер-лига
07:45
Кочергин привлек внимание клуб из Греции
Фото: ФК Заря

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин может оказаться в Греции.

Купить 25-летнего игрока хочет ПАОК. Клуб уже начал переговоры по футболисту, сообщает Trivenetogoal.

Греки сделали предложение в 1,5 миллиона евро. ПАОК надеется на скорое завершение сделки.

На Кочергина также претендовала «Венеция». Кроме того, им интересуется украинский гранд.

Сам футболист сообщил, что хотел бы оказаться в Италии.

Андрей Усмонов
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Теги

Заря ПАОК

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