«Заря» выступила с предложением по 19-летнему форварду «Палмейраса»

Луганчане намерены арендовать бразильца с правом выкупа

Габриэл Силва / Фото - SEP

«Заря» проявляет интерес к нападающему «Палмейраса» Габриэлу Силве. Об этом сообщает Palmeirasonline.

По информации источника, луганчане выступили с предложением о 18-месячной аренде футболиста. Также украинский клуб намерен добиться права выкупа 50% прав на игрока за 2,6 млн евро.

19-летний Силва может сыграть на нескольких позициях в атаке и владеет ударом с обеих ног. В 2020 году начал выступления за первую команду. Однако закрепиться там не удалось. После этого форвард вернулся в молодежную команду.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассматривает обмен Назария Русина на Аллахьяра Сайадманеша.