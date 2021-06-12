«Заря» подтвердила уход Абу-Ханны
«Заря» выступила с предложением по 19-летнему форварду «Палмейраса»
Луганчане намерены арендовать бразильца с правом выкупа
Габриэл Силва / Фото - SEP
«Заря» проявляет интерес к нападающему «Палмейраса» Габриэлу Силве. Об этом сообщает Palmeirasonline.
По информации источника, луганчане выступили с предложением о 18-месячной аренде футболиста. Также украинский клуб намерен добиться права выкупа 50% прав на игрока за 2,6 млн евро.
19-летний Силва может сыграть на нескольких позициях в атаке и владеет ударом с обеих ног. В 2020 году начал выступления за первую команду. Однако закрепиться там не удалось. После этого форвард вернулся в молодежную команду.
Ранее сообщалось, что «Динамо» рассматривает обмен Назария Русина на Аллахьяра Сайадманеша.
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