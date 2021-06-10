Суркис: «Луческу будет руководить трансферной политикой «Динамо»
«Динамо» рассматривает обмен Русина на форварда сборной Украины
Альтернативным вариантом для киевлян является лучший игрок «Зари» в сезоне
Назарий Русин / Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» намерено произвести кадровые изменения на позиции форварда. Так, руководство клуба рассматривает вариант с обменом Назария Русина на Артема Довбыка из «Днепра-1».
Альтернативным вариантом является лучший футболист «Зари» в минувшем сезоне Аллахьяр Сайядманеш. Его контракт принадлежит «Фенербахче».
Вторую часть сезона Русин провел в «Легии». Там он поддался резкой критике со стороны наставника команды.
Ранее сообщалось, что 22-летний форвард не входит в паны главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу.
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