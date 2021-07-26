Защитник «Александрии»: «Многие не воспринимали нас всерьез»

Фото - ФК Заря

Защитник «Александрии» Денис Мирошниченко объяснил, за счет чего команде удалось победить в матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (1:0).

Для нас очень важно было не разочаровать своих болельщиков в стартовом поединке с амбициозным соперником – «Зарей». На мой взгляд, благодаря правильно избранной тактике, сплоченности, мы не позволили луганчанам часто угрожать нашим воротам. Мы же могли снять с повестки дня вопрос о победителе значительно раньше, но подводила реализация.

Однако я считаю, что мы взяли верх заслуженно. Приятно отметить, что новички легко вписались в коллектив.