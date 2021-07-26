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Защитник «Александрии»: «Многие не воспринимали нас всерьез»
Мирошниченко рассказал, за счет чего команде Гуры удалось добыть победу над «Зарей»
26 июля 19:40
Фото - ФК Заря
Защитник «Александрии» Денис Мирошниченко объяснил, за счет чего команде удалось победить в матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (1:0).
В межсезонье «Александрию» покинули многие ведущие игроки и некоторые эксперты в своих комментариях не воспринимали нас всерьез. Однако «Александрия» качественно поработала на трансферном рынке, да и мы старались четко выполнять указания нового тренерского штаба.
Для нас очень важно было не разочаровать своих болельщиков в стартовом поединке с амбициозным соперником – «Зарей». На мой взгляд, благодаря правильно избранной тактике, сплоченности, мы не позволили луганчанам часто угрожать нашим воротам. Мы же могли снять с повестки дня вопрос о победителе значительно раньше, но подводила реализация.
Однако я считаю, что мы взяли верх заслуженно. Приятно отметить, что новички легко вписались в коллектив.
Новоиспеченный главный тренер «Александрии» Юрий Гура после поединка признался, что сорвал голос.
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