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Защитник «Александрии»: «Многие не воспринимали нас всерьез»

Мирошниченко рассказал, за счет чего команде Гуры удалось добыть победу над «Зарей»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июля 19:40
Защитник «Александрии»: «Многие не воспринимали нас всерьез»
Фото - ФК Заря

Защитник «Александрии» Денис Мирошниченко объяснил, за счет чего команде удалось победить в матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (1:0).

В межсезонье «Александрию» покинули многие ведущие игроки и некоторые эксперты в своих комментариях не воспринимали нас всерьез. Однако «Александрия» качественно поработала на трансферном рынке, да и мы старались четко выполнять указания нового тренерского штаба.

Для нас очень важно было не разочаровать своих болельщиков в стартовом поединке с амбициозным соперником – «Зарей». На мой взгляд, благодаря правильно избранной тактике, сплоченности, мы не позволили луганчанам часто угрожать нашим воротам. Мы же могли снять с повестки дня вопрос о победителе значительно раньше, но подводила реализация.

Однако я считаю, что мы взяли верх заслуженно. Приятно отметить, что новички легко вписались в коллектив.

Новоиспеченный главный тренер «Александрии» Юрий Гура после поединка признался, что сорвал голос.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Александрия Заря

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