Защитник «Александрии»: «Возможно, я попал в «Динамо» слишком рано»

Андрей Цуриков / Фото: ФК Александрия

Защитник «Александрии» Андрей Цуриков вспомнил период своей карьеры в «Динамо».

– У каждого свой путь в футболе. Где-то кому-то везет в чем-то, где-то наоборот – немного не получается. Возможно, для меня было слишком рано попасть в такой клуб. Я по сути с последней команды перешел в гранд. Где-то психологически было трудно.

Если бы перешел на несколько лет позже, то все могло произойти лучше. Шансов я много не получал, но это выбор тренера, я не могу его осуждать. У меня своя дорога и путь в футболе. Не жалею ни о чем. Сейчас доволен тем, что у меня есть, я играю и отдаю себя полностью насколько могу.

- Тогда кто был твоим главным конкурентом в «Динамо»?

– Тогда главным конкурентом был Дуду, который сейчас играет в Бразилии. Считаю, что он очень сильный футболист, показывает это до сих пор. На самом деле конкуренция была очень высокая, не только Дуду, но он был основным.

В защите конкурентом был Макаренко. По моему мнению, Женя провел несколько хороших сезонов под руководством Реброва.

- Почему в 2017 году ты разорвал контракт с «Динамо»?

– Я за полгода до этого разговаривал с Игорем Суркисом о своем состоянии в команде. Он сказал, что видит потенциал, футболиста, который может играть в «Динамо» с моими качествами, и я поеду на сборы.

В результате сменился тренер, пришел Хацкевич, я не ожидал каких-то решений. Лично позвонил ему, спросил его, как он видит меня в команде. Хацкевич сказал, что на меня не рассчитывает, и я могу искать себе клуб. Мы с ним нормально поговорили, я поехал и разорвал контракт.

- За все время пребывания в киевском клубе, что тебе запомнилось больше всего?

– Запомнились хорошие тактические тренировки Реброва с Раулем. Вообще жизнь в Киеве прекрасная, город замечательный. Конкуренция всегда была, интересные тренировки. Сборы с Ребровым отличались от других, мы работали командой, тактически, это было очень интересно.