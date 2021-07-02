Защитник Англии: «Матч с Украиной – испытание, к которому мы должны быть готовы»

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Защитник сборной Англии Люк Шоу поделился ожиданиями BBC от матча против Украины на Евро-2020.

У нас была теория, много смотрели игру Украины. Они поменяли расстановку в последнем матче. Нужно быть готовым к этому – будь они в привычной формации или снова что-то поменяют.

Самое главное – это мы сами. Нужно правильно подойти к матчу и так же войти в игру. Это будет испытание, к которому должны быть готовы. Если не добьемся результата – матч против Германии не будет иметь значения.

Все внимание сейчас на встрече с Украиной. Хотим показать людям, насколько большое у нас желание».