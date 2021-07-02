Защитник Англии: «Матч с Украиной – испытание, к которому мы должны быть готовы»

Евро 2020. Швейцария — Испания. Видео трансляция
19:00
Защитник сборной Англии Люк Шоу поделился ожиданиями BBC от матча против Украины на Евро-2020.
«Всегда была вера, что мы можем пройти весь путь Евро. Не понимаю, почему мы не должны иметь ту веру в команду, которая есть, опыт, который имеем. Особенно учитывая результат матча против Германии. Это дает нам нам дополнительную уверенность двигаться дальше. Думаю, нам нужно это показать.
У нас была теория, много смотрели игру Украины. Они поменяли расстановку в последнем матче. Нужно быть готовым к этому – будь они в привычной формации или снова что-то поменяют.
Самое главное – это мы сами. Нужно правильно подойти к матчу и так же войти в игру. Это будет испытание, к которому должны быть готовы. Если не добьемся результата – матч против Германии не будет иметь значения.
Все внимание сейчас на встрече с Украиной. Хотим показать людям, насколько большое у нас желание».
Игра состоится 3 июля в 22:00.
Онлайн трансляция Украина – Англия.
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