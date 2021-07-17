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Защитник «Атлетико пытается уговорить клуб отпустить его в «Манчестер Юнайтед»

Триппьер хочет вернуться в Англию
Футбол Примерa (Испания)
11:50
Защитник «Атлетико пытается уговорить клуб отпустить его в «Манчестер Юнайтед»
Фото: AS

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер захотел вернуться в Англию.

У мадридцев есть предложение от «Манчестер Юнайтед» по 28-летнему защитнику. Футболист намерен обсудить с руководством свой уход.

Как утверждает Manchester Evening News, запрос о трансфере Киран уже подал. Он считает, что у него хорошие шансы закрепиться в МЮ.

В «Атлетико» защитник пришел в 2019-м году. До этого он выступал за «Тоттенхэм». Также он дошел со сборной Англии до финала Евро-2020.

Андрей Усмонов
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Теги

Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед

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