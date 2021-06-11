Защитник «Барселоны» упрекнул руководство клуба за уход Суареса

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Защитник «Барселоны» Жорди Альба упрекнул руководство клуба за уход нападающего Луиса Суареса. Уругваец стал чемпионом Испании с «Атлетико». Слова игрока приводит Cadena SER.

Мне это не понравилось. Где вы найдете еще такого форварда?

Сказано много всяких гадостей, вещей, не имеющих подтверждения. Атмосфера при Суаресе была отличной, он отлично вписывался в нашу команду и демонстрировал хорошую результативность».