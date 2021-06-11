Защитник «Барселоны» упрекнул руководство клуба за уход Суареса

Чемпионат мира по дзюдо. День 6. Видео трансляция
11:00
Защитник «Барселоны» Жорди Альба упрекнул руководство клуба за уход нападающего Луиса Суареса. Уругваец стал чемпионом Испании с «Атлетико». Слова игрока приводит Cadena SER.
«Суарес многое дал «Барселоне», а мы его почти подарили прямому конкуренту, «Атлетико». И в итоге они чемпионы.
Мне это не понравилось. Где вы найдете еще такого форварда?
Сказано много всяких гадостей, вещей, не имеющих подтверждения. Атмосфера при Суаресе была отличной, он отлично вписывался в нашу команду и демонстрировал хорошую результативность».
Ранее Суарес рассказал об отношениях с экс-главой «Барсы».
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