Защитник «Бенфики»: «Мяч не шел в сетку. Есть ощущение, что потеряли два очка»

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Защитник «Бенфики» Николас Отаменди прокомментировал сайту UEFA ничью с «Динамо» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Есть ощущения, что мы потеряли два очка, с учетом того, как проходил матч. Мы почти весь матч превосходили команду соперника, который очень хорошо играла в защите.

Мы каждый день усердно трудимся, чтобы улучшить игру как в защите, так и в атаке. Будем играть с «Барселоной» с прицелом на победу. Мы играем дома, каждый матч для нас как финал, мы собираемся выложиться на все сто».