Игрок «Бенфики»: «Если бы гол «Динамо» не отменили, то результат был бы несправедливым»
Защитник «Бенфики»: «Мяч не шел в сетку. Есть ощущение, что потеряли два очка»
Матч с «Динамо» завершился вничью
14:11
Фото: A Bola
Защитник «Бенфики» Николас Отаменди прокомментировал сайту UEFA ничью с «Динамо» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы все время старались создавать моменты, но мяч не шел в сетку. Знаем, что это Лига чемпионов и малейшая ошибка может привести к поражению. Сегодня сыграли вничью, но мы только в начале своего пути, откуда можем только прибавить.
Есть ощущения, что мы потеряли два очка, с учетом того, как проходил матч. Мы почти весь матч превосходили команду соперника, который очень хорошо играла в защите.
Мы каждый день усердно трудимся, чтобы улучшить игру как в защите, так и в атаке. Будем играть с «Барселоной» с прицелом на победу. Мы играем дома, каждый матч для нас как финал, мы собираемся выложиться на все сто».
«Динамо» сыграло юбилейную ничью в еврокубках.
В параллельном матче «Бавария» обыграла «Барселону» (3:0).
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