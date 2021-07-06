Защитник «Динамо»: «Горжусь быть капитаном такой великой команды»

Константин Вивчаренко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился впечатлениями после контрольного матча против французского «Дивонна» (5:0). 19-летний игрок вывел команду на поединок с капитанской повязкой.

«Дивонн» – хороший соперник, хоть они и выступают в низшей французской лиге. Мы же играем под нагрузками, и для молодежи этот матч был важен, чтобы показать, на что мы способны, и доказать, что можем играть в таком клубе.

С точки зрения психологии победа прибавляет уверенности каждому игроку. Побеждать в каждой игре – это то, к чему мы стремимся. Тяжело оценить самого себя, это будет делать тренерский штаб. Но могу сказать, что мы выступаем под большими нагрузками, поэтому сейчас очень тяжело.

Что больше по душе, беговая работа или удары по воротам? Нужна и та, и другая работа. Необходимо заложить фундамент на весь сезон, чтобы подойти к нему хорошо подготовленными. Конечно, нужно все совмещать и работать также над реализацией моментов.