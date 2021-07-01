Защитник «Динамо»: «Луческу требует от нас большей уверенности в себе»

Никита Кравченко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Никита Кравченко, проведший минувший сезон в аренде «Колосу», поделился впечатлениями от тренировочного процесса под руководством главного тренера Мирчи Луческу.

Старт сезона может лечь на плечи молодых игроков из-за Евро? Да, у нас есть такой шанс. Сборники – молодцы, прошли дальше, и пока остаются в расположении национальной команды. Старт же чемпионата не за горами, осталось три недели, поэтому все может быть.

«Колос»? Я считаю, мы провели хороший сезон. Заняли четвертое место, попали в Лигу конференций. Да и я отыграл целый сезон, в принципе, удачно. Я очень надеюсь, что покажу тот уровень, который за год наиграл в «Колосе». Хочу закрепиться в основной команде «Динамо».

Луческу со всеми разговаривает, со мной, в частности, уже было несколько таких бесед. В этом плане все хорошо. Он больше говорит, что многое идет от головы. Физически, тактически ты можешь быть хорошо подготовлен, но должно быть больше уверенности в себе.

В Киеве больше было беговой работы, здесь уже больше занимаемся с мячами и тактически. Тут погода более приятная, не жарко, вполне комфортно работать. Да, определенная тяжесть есть в ногах, но это сборы, это нормально.

Надеюсь, что мы покажем хорошую игру, и что спарринги пойдут нам только на пользу, чтобы хорошо начать сезон в чемпионате. Конечно, надо подтверждать свои амбиции, а команде оставаться на вершине – ниже опускаться уже нельзя.