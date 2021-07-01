Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Защитник «Динамо»: «Луческу требует от нас большей уверенности в себе»

Проведший минувший сезон в аренде игрок рассказал о тренировках под руководством румынского специалиста
Футбол Украинская Премьер-лига
15:44
Защитник «Динамо»: «Луческу требует от нас большей уверенности в себе»
Никита Кравченко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Никита Кравченко, проведший минувший сезон в аренде «Колосу», поделился впечатлениями от тренировочного процесса под руководством главного тренера Мирчи Луческу.

У нас идет полноценная подготовка. Утром была не сильно тяжелая тренировка, вечером также относительно легкое занятие. Поэтому к игре подходим в хорошем состоянии.

Старт сезона может лечь на плечи молодых игроков из-за Евро? Да, у нас есть такой шанс. Сборники – молодцы, прошли дальше, и пока остаются в расположении национальной команды. Старт же чемпионата не за горами, осталось три недели, поэтому все может быть.

«Колос»? Я считаю, мы провели хороший сезон. Заняли четвертое место, попали в Лигу конференций. Да и я отыграл целый сезон, в принципе, удачно. Я очень надеюсь, что покажу тот уровень, который за год наиграл в «Колосе». Хочу закрепиться в основной команде «Динамо».

Луческу со всеми разговаривает, со мной, в частности, уже было несколько таких бесед. В этом плане все хорошо. Он больше говорит, что многое идет от головы. Физически, тактически ты можешь быть хорошо подготовлен, но должно быть больше уверенности в себе.

В Киеве больше было беговой работы, здесь уже больше занимаемся с мячами и тактически. Тут погода более приятная, не жарко, вполне комфортно работать. Да, определенная тяжесть есть в ногах, но это сборы, это нормально.

Надеюсь, что мы покажем хорошую игру, и что спарринги пойдут нам только на пользу, чтобы хорошо начать сезон в чемпионате. Конечно, надо подтверждать свои амбиции, а команде оставаться на вершине – ниже опускаться уже нельзя.

Ранее сообщалось, что в «Динамо» назвали цену за голкипера Геогия Бущана.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Никита Кравченко Мирча Луческу

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Суркис назвал цену Бущана – источник
Суркис назвал цену Бущана – источник
Футбол Евро-2020
12:45
Известны финансовые требования Кулача, которая не приняла «Ворскла»
Известны финансовые требования Кулача, которая не приняла «Ворскла»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:27
Гусев: «Все, что делал Луческу в августе, когда только пришел в команду, сейчас фактически повторяет»
Гусев: «Все, что делал Луческу в августе, когда только пришел в команду, сейчас фактически повторяет»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:50
«Динамо» заинтересовано в трансфере хорватского форварда
«Динамо» заинтересовано в трансфере хорватского форварда
Футбол Украинская Премьер-лига
08:10
Суркис: «Такие ребята, как Беседин – золотой фонд «Динамо» и украинского футбола»
Суркис: «Такие ребята, как Беседин – золотой фонд «Динамо» и украинского футбола»
Футбол Евро-2020
30 июня 18:44
Защитник «Динамо»: «Мы очень болели и переживали за сборную Украины. Они сделали невероятное»
Защитник «Динамо»: «Мы очень болели и переживали за сборную Украины. Они сделали невероятное»
Футбол Сборная Украины
30 июня 18:27

Новости: Футбол

Довбык стал автор самого позднего гола в истории сборной Украины
Довбык стал автор самого позднего гола в истории сборной Украины
Сборная Украины
17:26
Директор «Ювентуса» рассказал о будущем Роналду
Директор «Ювентуса» рассказал о будущем Роналду
Евро-2020
17:25
Яремчук: «После выхода в четвертьфинал Евро важно оставаться голодными»
Яремчук: «После выхода в четвертьфинал Евро важно оставаться голодными»
Сборная Украины
17:01
Погба заступился за Мбаппе после вылета Франции из Евро-2020
Погба заступился за Мбаппе после вылета Франции из Евро-2020
Евро-2020
16:45
Езерский: «С Англией на сборную Украины не будет давить результат»
Езерский: «С Англией на сборную Украины не будет давить результат»
Сборная Украины
16:42
В «Генте» подсчитывают, насколько подорожал Яремчук за Евро-2020
В «Генте» подсчитывают, насколько подорожал Яремчук за Евро-2020
Евро-2020
16:27
Экс-защитник «Александрии» и «Кортрейка» подписал контракт с «Ворсклой»
Экс-защитник «Александрии» и «Кортрейка» подписал контракт с «Ворсклой»
Украинская Премьер-лига
16:19
«Реал» продлит контракт с центральным защитником
«Реал» продлит контракт с центральным защитником
Примерa (Испания)
16:15
Малиновский: «Шевченко сказал, что не нужно считать, что мы уже чего-то добились»
Малиновский: «Шевченко сказал, что не нужно считать, что мы уже чего-то добились»
Сборная Украины
16:00
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости