Экс-тренер «Динамо»: «Супряга похож на Шевченко в начале карьеры»
Защитник «Динамо»: «Перенести матч за Суперкубок – разумное решение УАФ»
Попов считает, что игрокам после Евро-2020 нужно больше отдыха
Денис Попов / Фото: Twitter
Защитник «Динамо» Денис Попов высказался о решении УАФ перенести матч за Суперкубок Украины с конца июля на сентябрь.
«Думаю, это разумное решение со стороны федерации. Потому что это плюс как для «Динамо», так и для «Шахтера». Больше времени на подготовку. Ребята находились в сборной после такого тяжелого сезона. Практически не было выходных, отпуска. Нужно тоже давать какую-то паузу. Это же люди, не роботы.
Поэтому считаю, что это разумно. Конечно, обе команды будут играть на победу. Но думаю, что удача нам улыбнется и мы заберем кубок».
Напомним, «Динамо» отправилось на второй сбор в Швейцарию в составе 27-ми футболистов.
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