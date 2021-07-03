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Защитник «Динамо» пожаловался на «дубовый» газон в спарринге на сборе

Киевляне сыграли вничью второй контрольный матч в Швейцарии
Футбол Украинская Премьер-лига
3 июля 23:32
Защитник «Динамо» пожаловался на «дубовый» газон в спарринге на сборе
Артем Шабанов / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Артем Шабанов поделился мыслями после второго контрольного матча в рамках первого швейцарского сбора против «Лозанны» (1:1).

Мы постоянно тренируемся на натуральном газоне, поэтому играть на искусственном покрытии намного тяжелее. Поле «дубовое» и, как говорили, не нового поколения. Поэтому было немного непривычно.

Мы еще разберем игру, тренер укажет нам на ошибки и подскажет, что можно улучшить, чтобы в следующих играх мы уже победили. Думаю, причина в том, что мы много обрезались в простых ситуациях и не воспользовались своими хорошими моментами, в которых могли забить.

Приятно ли играть на таком большом стадионе при зрителях? Было бы еще лучше, если бы поле было натуральным. А так – стадион действительно хороший, и приятно, что собралось много болельщиков, ведь их давно не было на трибунах.

Ранее полузащитник киевлян Александр Андриевский рассказал о том, что Владиславу Кулачу было тяжело на первых занятиях в «Динамо».

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Артем Шабанов

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