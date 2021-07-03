Защитник «Динамо» пожаловался на «дубовый» газон в спарринге на сборе

Артем Шабанов / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Артем Шабанов поделился мыслями после второго контрольного матча в рамках первого швейцарского сбора против «Лозанны» (1:1).

Мы еще разберем игру, тренер укажет нам на ошибки и подскажет, что можно улучшить, чтобы в следующих играх мы уже победили. Думаю, причина в том, что мы много обрезались в простых ситуациях и не воспользовались своими хорошими моментами, в которых могли забить.

Приятно ли играть на таком большом стадионе при зрителях? Было бы еще лучше, если бы поле было натуральным. А так – стадион действительно хороший, и приятно, что собралось много болельщиков, ведь их давно не было на трибунах.