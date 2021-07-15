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Защитник «Динамо» признался, каких спаррингов ждет больше всего

Киевлян ждут контрольные матчи против непростых соперников
Футбол Украинская Премьер-лига
15:42
Защитник «Динамо» признался, каких спаррингов ждет больше всего
Артем Шабанов / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Артем Шабанов рассказал о первых днях второго швейцарского сбора. Также центрбек признался, с кем из соперников по контрольным матчам хотел бы сыграть больше всего.

8 числа успел жениться между сборами. Немного обидно было сразу снова улетать. Но мы скоро приедем, так что ничего страшного, все будет хорошо.

Чем второй сбор отличается от первого? Да принципиально ничем, такая же самая подготовка. Стараемся выполнять все, что от нас требуют тренеры.

Беговые упражнения пока еще немного присутствуют. Но есть и игровые серии. К тому же у нас впереди много спаррингов. С кем бы хотел сыграть больше всего? Наверное, с испанцами, с «Атлетиком» Бильбао и «Вильярреалом».

Челлендж на тренировках? Бывает, вратари остаются после тренировки, а все полевые игроки исполняют серию ударов с линии штрафной. Они говорят, больше какого количества не пропустят. И если мы меньше забьем, то мы кувыркаемся.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересен форвард сборной Хорватии.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Артем Шабанов

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