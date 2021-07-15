Защитник «Динамо» признался, каких спаррингов ждет больше всего

Артем Шабанов / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Артем Шабанов рассказал о первых днях второго швейцарского сбора. Также центрбек признался, с кем из соперников по контрольным матчам хотел бы сыграть больше всего.

Чем второй сбор отличается от первого? Да принципиально ничем, такая же самая подготовка. Стараемся выполнять все, что от нас требуют тренеры.

Беговые упражнения пока еще немного присутствуют. Но есть и игровые серии. К тому же у нас впереди много спаррингов. С кем бы хотел сыграть больше всего? Наверное, с испанцами, с «Атлетиком» Бильбао и «Вильярреалом».

Челлендж на тренировках? Бывает, вратари остаются после тренировки, а все полевые игроки исполняют серию ударов с линии штрафной. Они говорят, больше какого количества не пропустят. И если мы меньше забьем, то мы кувыркаемся.