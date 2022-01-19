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Защитник «Динамо» рассказал, сколько денег тратит в месяц

Попов рассказал, что ему пришлось продать свою квартиру в Киеве
Футбол Украинская Премьер-лига
15:54
Защитник «Динамо» рассказал, сколько денег тратит в месяц
Денис Попов / Фото: Twitter

Защитник «Динамо» Денис Попов рассказал о своих тратах.

– Сколько сейчас тратишь денег в месяц?

– На двоих – 3-4 тысячи долларов. Это если не покупать что-то дорогостоящее. Думаю, для нормальной жизни 3 тысячи долларов хватит. Это оплатить коммуналку, она у нас немаленькая.

– Ты квартиру себе купил.

– Да, купил, но продал. Живем с Дашей в ее квартире, которую ее родители подарили. Так мы решили. Я купил большую квартиру за городом. Мы там побыли – не понравилось. В этой ближе к центру, к базе близко, минут 15. Не надо в пробке стоять.

Я в своей прожил два месяца. Эти пробки... Чисто из-за них ее продал. Я там все сделал под себя, чтобы было уютно жить. Но из-за пробок не выдержал.

– Сколько тратил времени, чтобы добраться до базы?

– Часик туда, часик обратно. Если вечером – полтора часа. После тренировки сидеть полтора часов за рулем... У меня тогда еще крузак (Toyota Land Cruiser – прим.) был – так я по полям, уже нервы сдавали


Ранее Попов заявил, что обиделся на журналистов из-за критики.

Источник: pressing Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Денис Попов

Комментарии 1

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19 января 2022г. 16:38
зажравшийся .....
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