Защитник «Динамо»: «Все были рады видеть «сборников»

Футболисты национальной команды Украины приступили к тренировкам в клубе

Владислав Дубинчак / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак поделился впечатлениями от спарринга с «Эвианом» (3:0). Также футболист прокомментировал возвращение «сборников» Украины в расположение клуба.

Как встретили сборников?

Они вернулись с хорошим результатом, все были рады их видеть. Отличное настроение.

Вы сыграли против «Эвиана», который выступает в пятой лиге Франции. Имеет ли значение, какой чемпионат представляет соперник или это не главное?

Нет, тренер дает задание держать темп, играть в свою игру, налаживать взаимосвязи на поле. Стараемся смотреть не на соперника, а на себя.

Было интересно наблюдать за исполнением стандартов «Эвиана»…

Вы имеете в виду, как они разбегались из-за штрафной? Это неплохая тактика.

Тебя это запутало?

Меня – нет. Я стоял на штанге.

Денис Бойко отдал свою первую голевую передачу за долгое время…

Поздравляю, в том эпизоде и Ванат здорово сыграл.

Как коллеги воспринимают молодых игроков?

Все понимают, все через это проходят. Нет никакого давления, наоборот, старшие партнеры по команде стараются поддержать, подсказать. Думаю, молодым ребятам сейчас легко.

Леднев сразу забил, как дал нам интервью.

Он уже забил четвертый мяч. Достаточно хорошо выступает на этих сборах, он молодец, старается, много работает.

Это значит, что в следующем матче ты забьешь.

Постараюсь, было бы хорошо, конечно.

В первом тайме вы с Тымчиком развивали атаки на фланге. Во втором тайме было тяжело ввиду состояния поля?

Да, поле немного тяжелое, много кочек, поэтому непросто было контролировать мяч, где-то может и сказалось качество поля.

Соперник играл агрессивно, они старались противостоять не за счет техники, а за счет физических данных, желания?

Конечно, они ниже нас уровнем, французы могли завладеть преимуществом только за счет желания, единоборств, менее футбольных моментов, старались играть на этих качествах.

Как тебе де Пена на позиции левого защитника?

Он хороший левша, у него развита левая нога, поэтому, думаю, ему не тяжело играть. Тем более с такой командой, французы немного атаковали.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу станет четвертым тренером, который проведет 15-й сезон в УПЛ.