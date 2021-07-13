Экс-форвард «Динамо» продолжит карьеру в Кувейте
Защитник и хавбек «Динамо» померились силами перед тренировкой
Футболисты устроили crossbar challenge
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» продолжает второй предсезонный сбор. Перед одной из тренировок в Швейцарии защитник Владислав Дубинчак и хавбек Богдан Леднев решили устроить соревнования между собой.
Футболистам захотелось проверить, чей удар окажется точнее. Было решено узнать это с помощью классического кроссбар-челленджа. Кто же вышел из него победителем?
Ранее голкипер «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о своем восстановлении от травмы.
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