Защитник и хавбек «Динамо» померились силами перед тренировкой

Футболисты устроили crossbar challenge

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает второй предсезонный сбор. Перед одной из тренировок в Швейцарии защитник Владислав Дубинчак и хавбек Богдан Леднев решили устроить соревнования между собой.

Футболистам захотелось проверить, чей удар окажется точнее. Было решено узнать это с помощью классического кроссбар-челленджа. Кто же вышел из него победителем?

Ранее голкипер «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о своем восстановлении от травмы.