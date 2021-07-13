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Защитник и хавбек «Динамо» померились силами перед тренировкой

Футболисты устроили crossbar challenge
Футбол Украинская Премьер-лига
22:26
Защитник и хавбек «Динамо» померились силами перед тренировкой
Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает второй предсезонный сбор. Перед одной из тренировок в Швейцарии защитник Владислав Дубинчак и хавбек Богдан Леднев решили устроить соревнования между собой.

Футболистам захотелось проверить, чей удар окажется точнее. Было решено узнать это с помощью классического кроссбар-челленджа. Кто же вышел из него победителем?

Ранее голкипер «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о своем восстановлении от травмы.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Богдан Леднев Владислав Дубинчак Динамо Киев

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