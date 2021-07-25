Траоре оценил свой дебют за «Шахтер»
Защитник «Ингульца»: «Шахтер» не давал нам даже понюхать мяч в первом тайме»
Опанасенко отметил разницу в классе между соперниками в первом туре УПЛ
25 июля 13:51
Евгений Опанасенко / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Ингульца» Евгений Опанасенко провел в эфире телеканала «Футбол» экспресс-анализ проигрышного для команды матча первого тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (1:2).
Начнем с того, что «Шахтер» – очень сильная команда в индивидуальном плане. Нереально сильная. Вы сами видели, что в первом тайме они не давали нам даже понюхать мяч. Мы бегали, вроде всегда рядом друг с другом, но никто ничего не может перехватить. Они играют в касание – нереально отобрать мяч.
Тренер просит крайних защитников подключаться к атакам, замыкать дальнюю штангу, поэтому я просто добежал в конце матча, открылся, прострелил, а наш игрок переправил в ворота. Хорошо, что удалось хотя бы забить.
Ранее главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко оценил усиление команды в межсезонье.
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