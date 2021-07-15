Защитник «Интера», интересовавший «Шахтер», оказался в клубе Серии B

Пирола ушел в аренду

Фото: Monza

Защитник «Интера» Лоренцо Пирола оказался в Серии B.

19-летний игрок перешел в клуб «Монца». Аренда с правом выкупа рассчитана на один сезон.

В «Монце» игрок надеется получать больше игрового времени. Также у «Интера» будет опция обратного выкупа защитника.

«Монца» в прошлом сезоне вышла в финал плей-офф за повышение в Серию А, но уступили «Венеции».

Пирола был интересен «Шахтеру». Донецкий клуб был готов выложить за него до 8 миллионов евро, но получил отказ.