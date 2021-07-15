«Тальерес» назвал сумму за защитника, которым интересуется «Шахтер»
Защитник «Интера», интересовавший «Шахтер», оказался в клубе Серии B
Пирола ушел в аренду
Фото: Monza
Защитник «Интера» Лоренцо Пирола оказался в Серии B.
19-летний игрок перешел в клуб «Монца». Аренда с правом выкупа рассчитана на один сезон.
В «Монце» игрок надеется получать больше игрового времени. Также у «Интера» будет опция обратного выкупа защитника.
«Монца» в прошлом сезоне вышла в финал плей-офф за повышение в Серию А, но уступили «Венеции».
Пирола был интересен «Шахтеру». Донецкий клуб был готов выложить за него до 8 миллионов евро, но получил отказ.
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