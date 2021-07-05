Защитник «Интера» проходит медосмотр в ПСЖ

В ближайшие дни Хакими подпишет контракт с парижским клубом

Ашраф Хакими / Фото: Twitter

Защитник «Интера» Ашраф Хакими отправился в Париж на медицинское обследование, сообщает в своем Twitter авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, Хакими в ближайшие дни должен подписать контракт с ПСЖ.

Известно, что «Интер» получит от ПСЖ за Хакими 60 миллионов евро. Игрок подпишет с парижским клубом контракт на 5 лет – до 2026-го года.

Отметим, что «Интер» уже сообщил, что Хакими вскоре присоединится к парижскому клубу.