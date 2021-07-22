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Защитник «Мариуполя»: «Максимально готовы к старту чемпионата Украины»

Чоботенко уверен в своей команде
Футбол Украинская Премьер-лига
22 июля 16:27
Защитник «Мариуполя»: «Максимально готовы к старту чемпионата Украины»
Фото: ФК Мариуполь

Защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко прокомментировал пресс-службе клуба подготовку команды к старту нового сезона УПЛ.

Как прошла подготовка к старту чемпионата?

«Сборы прошли хорошо. Мы работали в Турции, где была возможность сыграть с командами из Европы, а также провести одну встречу с «Полесьем». Чуть сменили обстановку, находясь не в Украине, и отлично провели все три матча - отработали задуманное. Теперь осталось только перенести все наработки на чемпионат. Надеюсь, все получится».

Насколько процентов команда готова физически?

«Думаю, что на все 100 процентов готовы. Команда хорошо прошла сборы, расслабляться времени не было. Считаю, что максимально готовы к старту чемпионата Украины и физически, и тактически, и ментально!»

«Мариуполь» вновь омолодился - команду покинули многие опытные игроки. Это плюс или минус для коллектива?

«Сколько лет я в «Мариуполе», с каждым годом эта команда становится все моложе и моложе. Думаю, такая тенденция продолжится и дальше, ведь у клуба такой вектор развития - ставка на молодых исполнителей. То, что опытные игроки покидают команду и приходят молодые, это нормальный опыт и здесь нет каких-то своих плюсов или минусов. Когда молодой игрок проходит в команду, он чему-то учится у более опытного и перенимает какие-то секреты, знания. Старается развиваться. Также было и тогда, когда я только пришел в «Мариуполь». Мне посчастливилось играть в паре с Яворским и Белым - это опытные игроки, у которых очень многому научился и много чего «подсмотрел». Применяю эти знания сейчас. Считаю, что у нас достаточно ребят, которые уже проиграли в Премьер Лиге и у которых также есть чему поучиться».

Тренер «Мариуполя» надеется, что команда подпишет еще пару игроков.

Андрей Усмонов
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