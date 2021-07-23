Защитник «Мариуполя»: «Максимально готовы к старту чемпионата Украины»
Защитник «Мариуполя»: «У нас вакцинироваться не обязывают, да и я скептически к этому отношусь»
Чоботенко заявил, что пока не будет вводить вакцину
Сергей Чоботенко / Фото: ФК Мариуполь
Защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко высказался о вакцинации от коронавируса.
- Как ты относишься к вакцинации? В клубе не обязывают сделать прививку?
– В «Мариуполе» этого делать не обязывают, надеюсь, что и не будут, ведь это дело каждого делать вакцину, либо нет. Я вакцинироваться на данный момент не буду. Что и как будет дальше – посмотрим.
Если честно, то пока непонятно нужна ли она будет в дальнейшем и вообще поможет ли, потому что есть немало случаев, когда люди вакцинировались и все равно заболевали. К тому же бывают еще разные побочные моменты. В общем, пока скептически отношусь к вакцинации.
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