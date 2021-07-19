Защитник «Металлиста-1925»: «Еду в Украину, чтобы играть в элитном дивизионе»

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Новичок «Металлиста-1925» Амар Квакич прокомментировал пресс-службе клуба скорый переход в украинский клуб.

Знаю, что в Украине хорошая лига, сильные команды. Это сложная лига, потому что каждая команда очень хорошая. Знаю, что у «Металлиста-1925» большой стадион, хорошие болельщики. Это все поможет мне стать более качественным игроком.

Здесь сильнее игроки, сильнее лига. Считаю, это хороший шаг для меня. Еду в Украину, в «Металлист-1925», чтобы играть в элитном дивизионе. Не волнуюсь о переезде. Сконцентрирован, чтобы делать все, что могу, для своего нового клуба и самого себя.

Я силовой центральный защитник. Также могу играть правого защитника и центрального хавбека. Могу отдавать длинные передачи, выигрывать верховую борьбу, принимать быстрые решения, люблю играть в быстрый футбол».