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Кривенцов – о 2:5 с «Александрией»: «Задача «Металлиста 1925» – чтобы наша игра нравилась»

Тренер харьковчан объяснил причины поражения в Кубке Украины
Футбол Кубок Украины по футболу
09:37
Кривенцов – о 2:5 с «Александрией»: «Задача «Металлиста 1925» – чтобы наша игра нравилась»
Валерий Кривенцов / Фото - Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о причинах поражения в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Александрии» (2:5). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Поздравляю «Александрию» с проходом в следующий раунд. Все то, где есть у нас слабые места – где тонко, там и рвется. Чуда не бывает. Не успели мы правильно доукомплектоваться, не хватило просто времени. Плюс травмы ключевых игроков.

Позицию правого защитника не получилось у нас правильно закрыть, в связи с травмой Жичикова. В каждом матче оттуда очень много голевых моментов.

Опять же, забил бы в начале матча Протасов, потом был момент у Крыськива. Игра так складывалась, думаю, интересно болельщикам. Два первых гола – не обязательны. Потом, конечно, нам пришлось раскрывать насыщенную защиту. Иногда это удавалось, иногда – нет.

«Александрия» – молодцы, они воспользовались своими моментами и прошли дальше. Будет ли в чемпионате совсем другой матч – да.

У нас задача, чтобы наша игра нравилась. Мы для этого много работаем. Кроме того, игра должна нравиться, она еще должна приносить победы. К сожалению, не всегда у нас сегодня был правильный баланс между линиями. «Александрия», я же говорю, быстрые футболисты группы атаки, своевременные передачи отдавали, хорошо воспользовались нашими ошибками и прошли дальше.

Усиление? Нет, сейчас нет. Уже никого не сможем. Ждем зимы, потому что каждая игра дает для нас информацию.

Ранее мнением по игре поделился наставник «Александриии» Юрий Гура.

Сергей Стаднюк
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Металлист 1925 Александрия Валерий Кривенцов

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