Кривенцов – о 2:5 с «Александрией»: «Задача «Металлиста 1925» – чтобы наша игра нравилась»

Валерий Кривенцов / Фото - Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о причинах поражения в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Александрии» (2:5). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Позицию правого защитника не получилось у нас правильно закрыть, в связи с травмой Жичикова. В каждом матче оттуда очень много голевых моментов.

Опять же, забил бы в начале матча Протасов, потом был момент у Крыськива. Игра так складывалась, думаю, интересно болельщикам. Два первых гола – не обязательны. Потом, конечно, нам пришлось раскрывать насыщенную защиту. Иногда это удавалось, иногда – нет.

«Александрия» – молодцы, они воспользовались своими моментами и прошли дальше. Будет ли в чемпионате совсем другой матч – да.

У нас задача, чтобы наша игра нравилась. Мы для этого много работаем. Кроме того, игра должна нравиться, она еще должна приносить победы. К сожалению, не всегда у нас сегодня был правильный баланс между линиями. «Александрия», я же говорю, быстрые футболисты группы атаки, своевременные передачи отдавали, хорошо воспользовались нашими ошибками и прошли дальше.

Усиление? Нет, сейчас нет. Уже никого не сможем. Ждем зимы, потому что каждая игра дает для нас информацию.