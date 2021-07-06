Защитник объяснил, почему поменял «Минай» на клуб Второй лиги
Защитник ЛНЗ Максим Лопыренок рассказал, почему поменял еще недавно элитный «Минай» на новичка Второй лиги.
Я был связан контрактом с «Минаем» до марта 2022 года, однако меня не устраивала неопределенность с будущим команды, и после обмена мнениями с клубным руководством было принято решение расстаться по обоюдному согласию сторон.
Почему остановил свой выбор на ЛНЗ? Был приятно удивлен амбициозными планами этой команды – сильнейшей в Украине среди аматоров, перед которой поставлена задача завоевать в новом сезоне путевку в Первую лигу. Поэтому не удивительно, что ЛНЗ проявляет активность на трансферном рынке. Команда усилилась уже девятью новичками.
Я подписал годичный контракт с его пролонгацией еще на сезон. С многими моими новыми одноклубниками наши пути пересекались в «Днепре-1». Так что с адаптацией проблем не будет.
Радует, что в ЛНЗ квалифицированный тренерский штаб во главе с опытным Юрием Бакаловым. Будем дислоцироваться и принимать соперников в Черкассах. Постараемся своей игрой вернуть болельщиков на стадион.
Ранее ПФЛ опубликовала календарь Первой лиги с «Минаем». Сообщалось, что закарпатцы могут заменить «Олимпик» в УПЛ.
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