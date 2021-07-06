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Защитник объяснил, почему поменял «Минай» на клуб Второй лиги

ЛНЗ лишь в следующем сезоне дебютирует в профессионалах
Футбол Евро-2020
14:58
Защитник объяснил, почему поменял «Минай» на клуб Второй лиги
Максим Лопыренок / Фото - ФК Минай

Защитник ЛНЗ Максим Лопыренок рассказал, почему поменял еще недавно элитный «Минай» на новичка Второй лиги.

Я был связан контрактом с «Минаем» до марта 2022 года, однако меня не устраивала неопределенность с будущим команды, и после обмена мнениями с клубным руководством было принято решение расстаться по обоюдному согласию сторон.

Почему остановил свой выбор на ЛНЗ? Был приятно удивлен амбициозными планами этой команды – сильнейшей в Украине среди аматоров, перед которой поставлена задача завоевать в новом сезоне путевку в Первую лигу. Поэтому не удивительно, что ЛНЗ проявляет активность на трансферном рынке. Команда усилилась уже девятью новичками.

Я подписал годичный контракт с его пролонгацией еще на сезон. С многими моими новыми одноклубниками наши пути пересекались в «Днепре-1». Так что с адаптацией проблем не будет.

Радует, что в ЛНЗ квалифицированный тренерский штаб во главе с опытным Юрием Бакаловым. Будем дислоцироваться и принимать соперников в Черкассах. Постараемся своей игрой вернуть болельщиков на стадион.

Ранее ПФЛ опубликовала календарь Первой лиги с «Минаем». Сообщалось, что закарпатцы могут заменить «Олимпик» в УПЛ.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Минай ЛНЗ

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