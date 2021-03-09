Луческу: «В паре «Шахтер» – «Рома» шансы 50 на 50. Это две отличные команды»
Защитник «Ромы» вернулся в строй перед матчем с «Шахтером»
Ибанез не тренировался в общей группе две недели
Рожер Ибанез / Фото: Getty Images
Защитник «Ромы» Рожер Ибанес вернулся в общую группу перед первой встречей 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера». Об этом сообщает Football Italia.
Ибанес получил мышечное повреждение правой ноги и не тренировался в общей группе две недели.
«Рома» примет «Шахтер» на «Стадио Олимпико» 11-го марта, начало – в 22:00.
Ранее стала известна бригада арбитров на матч «Рома» – «Шахтер».
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