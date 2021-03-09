Защитник «Ромы» вернулся в строй перед матчем с «Шахтером»

Рожер Ибанез / Фото: Getty Images

Защитник «Ромы» Рожер Ибанес вернулся в общую группу перед первой встречей 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера». Об этом сообщает Football Italia.

Ибанес получил мышечное повреждение правой ноги и не тренировался в общей группе две недели.

«Рома» примет «Шахтер» на «Стадио Олимпико» 11-го марта, начало – в 22:00.

Ранее стала известна бригада арбитров на матч «Рома» – «Шахтер».