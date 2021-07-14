Защитник сборной Англии рассказал, что его отец чуть не умер во время давки после матча с Италией

К счастью, с папой Магуайра все хорошо

Фото: Getty Images Защитник сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о том, что после финала Евро-2020 на «Уэмбли» случилась давка, в которую попал его отец. Его слова приводит ВВС. «Это было страшно, он попал в давку. Я рад, что мои дети не пошли на матч. Больше всех пострадали мой отец и агент. Отцу было тяжело дышать из-за ситуации с ребрами. Надеюсь, такое больше не повторится. Пока не хочется отпускать близких на стадион».

Напомним, в финале Евро-2020 Англия уступила Италии (1:1, пен 2:3).

Петр Приходько