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Защитник сборной Англии рассказал, что его отец чуть не умер во время давки после матча с Италией

К счастью, с папой Магуайра все хорошо
Футбол Евро-2020
19:59
Защитник сборной Англии рассказал, что его отец чуть не умер во время давки после матча с Италией
Фото: Getty Images

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о том, что после финала Евро-2020 на «Уэмбли» случилась давка, в которую попал его отец. Его слова приводит ВВС.

«Это было страшно, он попал в давку. Я рад, что мои дети не пошли на матч. Больше всех пострадали мой отец и агент. Отцу было тяжело дышать из-за ситуации с ребрами.

Надеюсь, такое больше не повторится. Пока не хочется отпускать близких на стадион».


Напомним, в финале Евро-2020 Англия уступила Италии (1:1, пен 2:3).

Петр Приходько
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Теги

сборная Англии (футбол)

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