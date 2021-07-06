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Защитник сборной Англии: «За два года мы добились действительно хорошего прогресса за эти годы»

Команда сыграет с Данией в полуфинале Евро
Футбол Евро-2020
12:57
Защитник сборной Англии: «За два года мы добились действительно хорошего прогресса за эти годы»
Фото: Sky Sports

Защитник сборной Англии Киран Триппьер сравнил выступление команды на Евро-2020 с выступлением на ЧМ-2018, где команда дошла до четвертьфинала. Слова игрока приводит Sky Sports.

«Я думаю, что за последние два года команда сильно изменилась. Сейчас мы находимся в таком положении, когда хотим создать свою собственную историю. Это все, что мы хотим делать. Нас осталось всего 6 или 7 человек из той команды, что была на ЧМ-2018. У нас много молодых талантов. Каждый может увидеть атакующих игроков, которые сейчас у нас есть. Думаю, что мы сделали шаг вперед по сравнению с 2018 годом.

В Лиге наций мы были в полуфинале, а теперь играем с Данией в полуфинале Евро – мы добились действительно хорошего прогресса за эти годы».

Англия сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020. Игра состоится 7 июля.

Онлайн трансляция Англия – Дания.

Видео трансляция Англия – Дания.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Англии (футбол) Англия – Дания

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