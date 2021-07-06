Магуайр: «Дания — сильная команда с отличными лидерами и большим опытом»
Защитник сборной Дании: «Достаточно сильны, чтобы соперничать с лучшими»
Матч состоится 7 июля
Фото: Sky Sports
Защитник сборной Дании Андрес Кристенсен считает, что команда способна дать бой Англии в полуфинале Евро-2020. Слова игрока приводит сайт UEFA.
«Мы будем в Англии в меньшинстве, но мы рады. Стараемся оставаться как можно более спокойными. Мы продемонстрировали, что достаточно сильны, чтобы соперничать с лучшими. Победит тот, кто будет сильнее это хотеть».
Игра состоится 7 июля в 22:00.
Онлайн трансляция Англия – Дания.
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