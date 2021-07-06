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Защитник сборной Дании: «Достаточно сильны, чтобы соперничать с лучшими»

Матч состоится 7 июля
Футбол Евро-2020
09:25
Защитник сборной Дании: «Достаточно сильны, чтобы соперничать с лучшими»
Фото: Sky Sports

Защитник сборной Дании Андрес Кристенсен считает, что команда способна дать бой Англии в полуфинале Евро-2020. Слова игрока приводит сайт UEFA.

«Мы будем в Англии в меньшинстве, но мы рады. Стараемся оставаться как можно более спокойными. Мы продемонстрировали, что достаточно сильны, чтобы соперничать с лучшими. Победит тот, кто будет сильнее это хотеть».

Игра состоится 7 июля в 22:00.

Онлайн трансляция Англия – Дания.

Видео трансляция Англия – Дания.

Андрей Усмонов
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