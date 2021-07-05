Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Защитник сборной Дании: «Сейчас полуфинала для нас недостаточно»

Датчан ждет игра с Англией
Футбол Евро-2020
17:23
Защитник сборной Дании: «Сейчас полуфинала для нас недостаточно»
Фото: Sky Sports

Защитник сборной Дании Симон Кьяер поделился сайту UEFA ожиданиями от матча против Англии в полуфинале Евро-2020.

«Мы ставили перед собой задачу добраться до Уэмбли, но не буду лукавить, сейчас мы не собираемся на этом останавливаться, этого уже недостаточно. В данный момент нам надо как следует восстановиться после четвертьфинала, потому что нас ждет следующий важный матч.

Мы будем сражаться за путевку в финал всеми силами, зубами и когтями. Я знаю, что Дания может играть еще лучше, поскольку в матче против Чехии мы давали сопернику слишком много пространства».

Игра состоится 7 июля в 22:00.

Онлайн трансляция Англия – Дания.

Видео трансляция Англия – Дания.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Дании (футбол) сборная Англии (футбол) Англия – Дания

Комментарии 2

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
5 июля 2021г. 18:26
Уж очень все линии в Англии сбалансированы.
0 0
Ответить
5 июля 2021г. 18:24
Думаю Дания не выстоит против Англии.
0 0
Ответить

Новости по тегам

Форвард сборной Дании: «Мы дважды играли с Англией в Лиге наций и набрали четыре очка»
Форвард сборной Дании: «Мы дважды играли с Англией в Лиге наций и набрали четыре очка»
Футбол Евро-2020
18:10
Саутгейт заявил, что его команду не устраивает только выход в полуфинал
Саутгейт заявил, что его команду не устраивает только выход в полуфинал
Футбол Евро-2020
09:43
Санчо: «После победы над Украиной было трудно уснуть»
Санчо: «После победы над Украиной было трудно уснуть»
Футбол Евро-2020
08:22
Экс-тренер сборной Англии Макларен выделил сильные качества Саутгейта
Экс-тренер сборной Англии Макларен выделил сильные качества Саутгейта
Футбол Евро-2020
08:10
Победа Дании на Евро-1992. Команда сплотилась вокруг одного игрока – во время турнира его дочь умирала от лейкемии
История
Победа Дании на Евро-1992. Команда сплотилась вокруг одного игрока – во время турнира его дочь умирала от лейкемии
Футбол Евро-2020
4 июля 19:30
1
«Лидс» – чемпион, Моуриньо – в «Реале», «Лейпцига» не существует. Италия, Испания, Англия и Дания давно не играли в полуфинале Евро
История
«Лидс» – чемпион, Моуриньо – в «Реале», «Лейпцига» не существует. Италия, Испания, Англия и Дания давно не играли в полуфинале Евро
Футбол Евро-2020
4 июля 13:22

Новости: Футбол

Стали известны новые подробности об операции Малиновского
Стали известны новые подробности об операции Малиновского
Украинские легионеры
19:15
Коваленко: «Остаюсь в «Аталанте» и еду на сборы с командой»
Коваленко: «Остаюсь в «Аталанте» и еду на сборы с командой»
Серия А (Италия)
19:05
«Ювентус» и Роналду проведут переговоры о новом контракте
«Ювентус» и Роналду проведут переговоры о новом контракте
Серия А (Италия)
18:48
Абу-Ханна: «Если бы не «Заря», вряд ли бы я сейчас продолжал играть в футбол на высоком уровне»
Абу-Ханна: «Если бы не «Заря», вряд ли бы я сейчас продолжал играть в футбол на высоком уровне»
В Европе
18:28
Форвард сборной Дании: «Мы дважды играли с Англией в Лиге наций и набрали четыре очка»
Форвард сборной Дании: «Мы дважды играли с Англией в Лиге наций и набрали четыре очка»
Евро-2020
18:10
Директор «Баварии»: «ПСЖ вкладывает огромные средства, но еще не взял ЛЧ»
Директор «Баварии»: «ПСЖ вкладывает огромные средства, но еще не взял ЛЧ»
Бундеслига (Германия)
17:43
Защитник сборной Дании: «Сейчас полуфинала для нас недостаточно»
Защитник сборной Дании: «Сейчас полуфинала для нас недостаточно»
Евро-2020
17:23
Сабо: «Шевченко нельзя уходить из сборной Украины»
Сабо: «Шевченко нельзя уходить из сборной Украины»
Евро-2020
17:12
Хочолава отправился на медосмотр в «Копенгаген»
Хочолава отправился на медосмотр в «Копенгаген»
Украинская Премьер-лига
17:05
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
19
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
10
Все новости