Защитник сборной Дании: «Сейчас полуфинала для нас недостаточно»

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Защитник сборной Дании Симон Кьяер поделился сайту UEFA ожиданиями от матча против Англии в полуфинале Евро-2020.

Мы будем сражаться за путевку в финал всеми силами, зубами и когтями. Я знаю, что Дания может играть еще лучше, поскольку в матче против Чехии мы давали сопернику слишком много пространства».