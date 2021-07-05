Защитник сборной Дании: «Сейчас полуфинала для нас недостаточно»

Евро 2020. Италия — Испания. Онлайн трансляция
6 июля 22:00
Защитник сборной Дании Симон Кьяер поделился сайту UEFA ожиданиями от матча против Англии в полуфинале Евро-2020.
«Мы ставили перед собой задачу добраться до Уэмбли, но не буду лукавить, сейчас мы не собираемся на этом останавливаться, этого уже недостаточно. В данный момент нам надо как следует восстановиться после четвертьфинала, потому что нас ждет следующий важный матч.
Мы будем сражаться за путевку в финал всеми силами, зубами и когтями. Я знаю, что Дания может играть еще лучше, поскольку в матче против Чехии мы давали сопернику слишком много пространства».
Игра состоится 7 июля в 22:00.
Онлайн трансляция Англия – Дания.
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