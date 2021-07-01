Защитник сборной Италии: «Сборная Бельгии – другая команда без Азара и Де Брюйне»

Пока неизвестно, сыграют ли два лидера «красных дьяволов» с Италией

Эмерсон / Фото: Twitter

Защитник сборной Италии Эмерсон поделился ожиданиями от матча с Бельгией в 1/4 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Де Брюйне и Азар очень сильны: без них сборная Бельгии – это уже другая команда. Но думать нам нужно только о самих себе. Лукаку всегда был самой что ни на есть современной «девяткой»: он умеет укрывать мяч и врываться в свободные зоны. Всё это он показал уже и в Италии, так что нам следует быть очень осмотрительными. У нас – прекрасный коллектив, можно сказать, даже семья. Теперь, дойдя до четвертьфинала, мы впитываем в себя удовольствие каждого момента, ради которых и работали так много, чтобы здесь оказаться. В пятницу нас ждет очень важная игра, и просыпаться от этого захватывающего сна мы совсем не хотим».

Напомним, Эден Азар и Кевин Де Брюйне получили повреждения в матче с Португалией. Пока неизвестно, сыграют ли они с Италией в 1/4 финала. Матч состоится 2-го июля в Мюнхене.